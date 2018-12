Veel enne oma esimese «päris» albumi avaldamist Glastonbury ja Roskilde festivalidel esineda jõudnud Tommy Cash on Eesti kultuuri uusim ja suurim ekspordiartikkel. Cashi näol on tegu rohkem self-made friigi kui ready-made popstaariga; tema artistikuvand ja looming põhineb oma algupäralt suuresti paroodilisusel ning imagoloogiline külg on selgelt intensiivsem – ja minu meelest ka tugevam – kui muusikaline.

Tommy Cash – see «real professional original rap superstar» – on praegu Eesti noorte silmis suurem kui elu. Paroodia on saanud tõeluseks. Ja kus osataks seda paremini hinnata kui Instagramis, kus Cashil on – eesti parimana – hetkeseisuga 336 000 jälgijat.