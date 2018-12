Ei juhtu tihti, et sportlase täht lööb tõeliselt särama alles neljandal aastakümnel. Veel harvem on see nõnda sellisel füüsilisel spordialal nagu Ameerika jalgpall. Aga Indianapolis Coltsi treenerid usaldasid Margus Hundile koha algrivistuses ja meie vägilane haaras härjal sarvist ja rapib vastaseid, kuis jaksab. Tore on siit kaugest Eestist vaadata, kuidas oma poiss USA populaarseimas pallimänguliigas tõega tegusid teeb ja ka Hundil endal on elu mängudest kasu – oodata on uut lepingut, mis toetab pere tulevikku mitme miljoniga.