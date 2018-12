Tänak on oma karjääris jõudnud tasemele, mis veel kolm aastat tagasi näis uskumatuna: tema kunagistest põrumistest ei räägi enam keegi. See, mida varem peeti tuulde loobituks, on nüüd väärt kooliraha, mille tulemusel on andekas sportlane saanud oma potentsiaali realiseerida. Täpp jäi küll i-le tänavu panemata, aga aega on küllalt! 31 eluaastat pole rallimehe jaoks midagi – nagu demonstreeris Kataloonia MM-etapil triumfeerinud 44-aastane Sebastien Loeb.

Rallimaailmal on põhjust muretseda, sest järgmisel hooajal on reaalne oht, et Tänak vajutab Monte Carlos gaasi põhja ega võta seda enne Austraaliat pedaalilt, jättes kõik konkurendid kaugele maha. Märgid, et temast võib saada ala ainuvalitseja à la Ogier või Loeb, on õhus. Ja sellest oleks kahju, sest viimaste aastate tasavägised tiitliheitlused on olnud erakordselt põnevad.