Kui sportlane ei nõreta pärast turniirivõitu higist ega ahmi põrandal pingutusest õhku, kui kange selline sportlane ikka olla saab?! See on traditsiooniliste spordialade austajate seas ikka ja jälle videomängurite kohta kostev kriitika. Paneme asja konteksti: Ropzi 47 600 fänni Twitteris on parem tulemus kui Anett Kontaveidi 40 400 jälgijat Instagramis.

Kas see tähendab, et ühe videomänguri tegemised huvitavad inimesi rohkem kui samuti maailma tippu rühkiva tennisisti omad? Kui sa loed seda teksti praegu paberilt, siis ilmselt mitte, kui aga arvutiekraanilt, siis miks mitte. Digimaailm on spordis jala ukse vahele saanud ja on vaid aja küsimus, mil vanad stambid murduvad ja sealsed tähed saavad ilmakuulsaks.