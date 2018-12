Maailma parim korvpallur jätab soovi korral ka teist korda Clevelandi maha, et Inglite linnas end proovile panna. Maailma parim korvpallur ei huvitu, et Los Angeles Lakersi hetkeseis pole säravaim ja tiimikaaslased pole kõige osavamad. Maailma parim korvpallur teab, et kui tema kuhugi läheb, siis tulevad sinna ka muud tähed kohale ja varem või hiljem mängib Lakers taas NBA meistritiitlile. Ja maailma parim korvpallur ei pahanda, kui ta seda aega oodates pistab tasku 135 miljonit eurot.