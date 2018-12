Suur oli Berliini olümpiastaadionile kogunenud kergejõustikusõprade jahmatus, kui kümnevõistluse suurfavoriit Kevin Mayer sai kaugushüppes nulli. Kuu aega hiljem tegi prantslane aga vigade paranduse, püstitades hooaja viimasel võistlusel Talence’is maailmarekordi 9126 punkti. «Kümnevõistlus pole sport, see on elustiil!» rõkkas Mayer pärast kurnavaid päevi.

Talence’is suutis Mayer üheksa alaga koguda 8421 punkti. Berliini EMil võideti kuldmedal kõigest kümme punkti parema tulemusega. On oluline vahe, kas maha arvutada kaugushüppe tulemus või 1500 meetri jooks, ent kõnekas on see fakt ikkagi.

Seda imekspandavam on aga tõik, et pelgalt kuus aastat tagasi oli Mayer üsna keskpärane sportlane, kelle kiiruslikud võimed olid kasinad. Puudujäägi korvas tehnika, mis avaldub prantslase kettaheites, odaviskes ja teivashüppes. Ka kiirus tuli aegamööda järele ning endise 11 sekundi asemel sprindib prantslane 100 meetrit ajaga 10,55.

Tööd on tehtud kõvasti, ent kus peitub inimvõimete lagi? Ilmselt veelgi kõrgemal, sest Mayeri rekordite koondtulemus on 9328 punkti. Mehele teiselt planeedilt suudaks konkurentsi pakkuda vaid karjääri lõpetanud endine maailmarekordimees Ashton Eaton (30), ent ameeriklane kinnitas, et jätab rekordid 26-aastase Mayeri murda. «Maailmal on imemehi vaja.»