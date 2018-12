Aastast aastasse on Eesti spordisõber harjunud küsimusega: «Kas Gerd Kanter võidab tiitlivõistlustel medali?» Nüüd peame uue sangari otsima.

Ent asi polegi 11 tiitlivõistluste medalis, olümpiakullas, MM-tiitlis ja võimsas Eesti rekordis 73.38. Kanter on olnud kõikide nende aastate jooksul justkui pereliige, kes on suutnud meie südametesse pugeda just oma suure sõbraliku hiiglase hinge ja südamega. Kanteri lahkumisvõistlusel Kadriorus nuttis publik ja nuttis temagi. Ent mitte kurbusest. «Emotsionaalne päev. Raske päev. Aga tegelikult rõõmupäev.»