Millal võiks aga oodata Kirdilt unelmate piiri ehk 90 meetri alistamist? Kõik eeldused on selleks olemas, ent eestlane jääb kindlaks oma senisele mentaliteedile – tuleb tööd teha ja veel palju vaeva näha. «Olen õnnelik kõikide heade asjade üle. Eks 90 on ikka ilus number ja iga odaviskaja unistus, aga loodan, et olen veel nii noor, et mul on aega seda püüda,» ei hakka ta enne uut hooaega veksleid välja käima.