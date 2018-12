freestyle-suusataja

15-aastane freestyle-suusataja tõusis vigastuspausi järel uuesti tippu.

«Kelly Sildaru sai vigastada.» Mis juhtus? Miks? Kas ta saab terveks? Kas ta saab veel kunagi suusatada? Need õnnetud küsimused käisid läbi paljude eestimaalaste peast, kui 15-aastane freestyle-suusataja veidi rohkem kui pool aastat enne olümpiamänge Uus-Meremaal treeningul kukkus ja põlveoperatsioonile läks. Kõik on läbi! Või kas ikka on?

Ei, kui sul on motivatsiooni (eriti kui su neli aastat noorem vend areneb müstilise kiirusega) ja usku. Samal ajal kui veebruaris Pyeongchangis pargisõidu olümpiamedaleid jagati, tõusis Eesti parim talisportlane uuesti suuskadele ning täpselt pool aastat pärast seda võitis operatsioonijärgsed esimesed medalid – kaks kulda ja hõbeda juunioride MMilt. Tõsi, tuleb rõhutada, et tegu oli juunioride jõuprooviga, mille tase X-mängudest nõrgem. Ent X-mängud on veel ees ja Kelly harjutab juba kahekordseid saltosid, mis konkurentidel üldse välja tulla ei taha. Ja mis eriti äge, Kelly naudib trikkide tegemist ja nõlvadel liuglemist rohkem kui kunagi varem.