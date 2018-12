teadlane

Salatsev Hiina teadlane raputas maailma uudisega esimeste geenmodifitseeritud laste sünnist.

Biotehnoloogia on viimase mõnekümne aasta jooksul mühinal arenenud ning iga järgmine samm on ikka tõstatanud küsimusi, et ega nüüd hakata ometi mutant-inimesi looma. Uudse CRISPRi-nimelise meetodiga on seni muundatud nii imetajaid kui ka inimembrüoid, samuti täiskasvanud inimeste kudesid. Muundatud geenidega inimbeebi loomine on seni aga olnud selgelt tabuteema.

Novembri lõpus ilmus aga avalikkuse ette hiina teadlane He Jiankui, kes väitis, et on just seda teinud ning aidanud ilmale tuua kaksikõed Lulu ja Nana, kellel on «välja lülitatud» HIVi arenemist võimaldav geen. Uudis esimestest CRISPR-beebidest mõjus teadlastele nagu ootamatu maavärin.