Kui odaviset tuntakse üldiselt alana, kus isegi tippude vormikõverad jõnksutavad suurte sinusoididena üles-alla, siis Kirt on kasvanud täielikuks erandiks. Tõrva suurmeistri, Eesti eelmise aasta parima sportlase stabiilsusele ei pääse ükski rivaal ligilähedalegi.

Kirt on tipu poole liikunud vaikselt, aga kindlalt. Pärast lõppenud hooaja avavõistlust, kus 90 meetri piir veel napilt alistamata jäi, lausus ta: «Kunagi oli 80 meetrit mu jaoks maagiline piir. Kuni sain aru: mida rohkem sellele mõtlen, seda raskemini ta tuleb. Samamoodi on selle 90 meetriga. Tulemus ei saa olla eraldi eesmärk, seda mõtet ei saa endale liigselt pähe lasta. Tuleb tööd teha ja küll ta tuleb, kui tulema peab.»

Kirt on künnihobune, kelle sisemuses toimuvat võib vaid aimata. Ta ei loobi enne võistlusi kõlavaid veksleid, halvusta rivaale, otsi vabandusi ega tee ennast suuremaks või tähtsamaks. Temast kiirgab rahu ja kainet meelt igas olukorras. Ta laseb kõnelda tulemustel.

Ta ise teadis ju kõige paremini, et vorm oli hea ja võimalus suurepärane. Teadis ka, et protokolli kantud 86.21 jäi hooaja keskmisele alla. Küllap häiris kuskil alateadvuses, et tema eest napsas kulla mees metsast – grenadalane Anderson Peters.