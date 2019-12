Jumal tänatud, et Ott Tänak ja Martin Järveoja ajaloolise maailmameistritiitli Kataloonias üks etapp enne hooaja lõppu ära kindlustasid. Nad said tiitlit tähistada väärikalt, eheda emotsiooniga.

Ja see, et tiitel just Kataloonias kindlustati, oli puhtalt Tänaku vägitegu. Ta võinuks Kataloonia punktikatsel rahulikult võtta ja suhteliselt turvalise eduga Austraalia etapile vastu minna.