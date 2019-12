On küll arusaadav, et ta kaitseb oma ettevõtet nagu last, kuid selline jäikus on teinud pigem kahju. Ohtlikku bakteritüve, mis on inimesi haigevoodisse ja isegi hauda viinud, on seni leitud ainult M.V.Wooli kalast. See ei tõesta küll nende süüd, aga ei tohiks siiski nii kaalukatelt seostelt tähelepanu kõrvale juhtida, ainuõiguses endale vastu rinda taguda ja raiuda: kala oli ja on 100 protsenti puhas. Kuidas saab ta selles nii kindel olla?