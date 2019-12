«Valitseja kasutab ära enamuse ja heidab kõrvale vähemuse, nii ei pühenda ta end mitte vooruse, vaid seaduse teenimisele,» juhendab Vana-Hiina Machiavelliks kutsutud filosoof Han Fei. Juhtumisi on Han üks Xi Jinpingi lemmikautoreid ning paistab, et see põhimõte kõlbab hästi ka Xi-aegse Hiina kirjeldamiseks.