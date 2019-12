Ameerika Ühendriikide president

Donald Trumpi simulaakrum.

Donald Trump on nagu lõuend, millele miljonid ameeriklased kannavad oma ootused ja lootused, aga kui võtta presidendi käitumine luubi alla, siis on keeruline öelda, kelle huve ta tegelikult esindab. Tema impulsiivsus ja läbipaistmatus keerutavad üles ühe skandaali teise järel, kuid muudavad Trumpi ka kummaliselt haavamatuks.

Isegi kui peaks juhtuma vähetõenäoline ja teleekraanidele jõudnud Kongressi tagandamisjuurdlus kallutab vaekausi nii, et senatit kontrollivad vabariiklased astuvad Trumpile vastu, jääb Ühendriikide poliitikasse endiselt Trumpi-kujuline auk.

See auk ilmestab vabariiklikku parteid, mis on 2016. aasta presidendivalimiste järel tugevalt muutunud. Trump, kes tegutseb suuresti sõltumatult Ühendriikide poliitilisest süsteemist, on justkui partei kaaperdanud, kujundanud ümber selle, mis on poliitikas lubatav, ning vedanud poliitilisse peavoolu äärmuslusega flirtivaid ideid.

Maailm, mis tundus enne Trumpi võrdlemisi kindel, on muutunud tundmatuseni – otsused alustada kaubandussõda Hiinaga, ähvardused NATOst lahkuda või tõmmata USA väed välja Süüriast ja jätta kurdid Türgi meelevalda sünnivad vaid paari säutsu kiirusel.

Märkimata ei saa jätta ka Trumpi ilmset sümpaatiat autokraatlike kalduvustega juhtide suhtes, mis tekitab USA vanades liitlastes ebamugavust ja tõstatab küsimuse, kas rahvusvahelise stabiilsuse nurgakivi saab üldse enam usaldada.

Seda segadust peegeldab ka Valge Maja pöörduste poliitika, mille käigus ministrid ja nõunikud vahetuvad peadpööritava kiirusega ning lojaalsuse puudumisel – või ehk lojaalsusest riigi ees – lekib presidendi abidelt salastatud informatsiooni nagu sõelast vett.

Tulevikku vaadates on esimene küsimus, kas Trump kindlustab eesootavatel presidendivalimistel teise järjestikuse ametiaja. Kuigi Trumpi toetus on madal, on see väga stabiilne, ning esialgu on tema ametiajal majandusel hästi läinud.