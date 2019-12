Donald Trump on ametisse astumisest saati pidanud sõda Kongressi demokraatidega, kuid uus madalseis saabus suvel, kui Trump soovitas neljal esindajatekoja naisel minna tagasi sinna, kust nad tulid, ja lõpetada USA valitsuse kritiseerimine, kui nende enda riigid on «täielikult katki ja kuritegevusest räsitud».

Juhtumisi on need neli naist – Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib ja Ayanna Pressley – Ameerika Ühendriikide kodanikud, kellest kolm on USAs sündinud ning üks – Ilhan Omar – olnud 19 aastat Ühendriikide kodanik ja Minnesota valitsusametnik.