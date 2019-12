Väidetavalt kaalus Lam linna kaosesse paisanud meeleavalduste tõttu tagasiastumist, kuid Hiina president Xi Jinping tegi sügisel käepigistusega selgeks, et Lam linna tüüri juurest ei lahku. See annab selge signaali, et Hongkong vajub üha sügavamale Pekingi raudsesse haardesse ning Lam on mugav patuoinas, keda kahe kivi vahele jätta.