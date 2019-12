Tema truud lakeid läksid igaveste opositsionääridena erru või vajusid valimisnimekirjade sabas unustusse. Ülejäänud poliitikud ajavad end vaikselt kreenist püsti. Tunne on, nagu oleks 20 aastat millelegi nõjatunud, ent nüüd tuleb ise seista. Silmi hõõrudes hakkavad nad aduma, et on mängiväljakul võrdsed. Kobamisi alustavad nad juttu maailmavaatest. Küsivad, kellele kuulub vene valija. Võdistavad õlgu mõtte ees, et mõnega, kellega alles eile poliitilist baarikaklust peeti, tuleb homme ehk voodisse minna. Päriselt võistlebki sisu sisuga. Kellel on, võidab! Mõned ei harjugi – torisevad jürgenligilikult ja ootavad, et tuul pöörduks. Ei tea, kuidas peaks muutuma.