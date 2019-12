Küllap seostub paljudele eestlastele Boeing vabadusega. Just see läänemaailma kuuluv lennukitootja ehitas esimesena maailmas lennuki Eesti rahvuslikule lennufirmale.

Tema jaoks pole tegu pelgalt juhtimisprobleemiga, mida lahendada. Muilenburg on ettevõttes erinevatel ametikohtadel töötanud aastast 1985. Lennundus on tema elu. See pole lihtsalt äri, ta võtab seda isiklikult. Juhtunu teeb talle valu ja see on hea.