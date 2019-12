Paavo Matsin on autor, kellel on eriline anne sobitada oma loomingus rahvalik ja elitaarne, globaalne ja kohalik, üldine ja üksik.

See pole sugugi enesestmõistetav, sest pole just sage, et üks kirjanik suudab kokku tuua nii lugejad, kes tahavad tunda keelemõnu, nautida harvaesinevaid sõnu ja vähetuntud mõttekäike, kui ka need, kelle eelistus on huvitav, hea ja lõbus lugu. Kuid Matsin oskab seda. Ta ei jäta ühtegi lugejat hätta ning on vaimukas ja teravmeelne igaühe jaoks.