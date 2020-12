Kosmoseriikidele mõeldes ei pöördu vist kellegi mõte esimeses järjekorras Araabia poolsaarele. Ometigi on araabiamaailma üks modernsemaid riike, Araabia Ühendemiraadid võtnud moderniseerimisel üheks sihiks just nimelt kosmose. Uute tuulte märk on ka tõsiasi, et kosmoseprogrammi juhiks on tõusnud vaid 33-aastane Sarah bint Yousef Al Amiri. 19. juulil tõusis Jaapani Tanagashima kosmodroomilt õhku Ühendemiraatide Marsi-missioon, mis on programmi seni suurim saavutus. Punase planeedi orbiidile peaks jõutama juba 2021. aasta veebruaris.