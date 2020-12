Selle aasta teadus-Nobelite staarideks võib lugeda duot Emmanuelle Charpentier ja Jennifer Doudna, kelle käivitatud CRISPR-Cas9 geenitehnoloogia revolutsioon on juba praegu bioteaduste maailma radikaalselt muutnud, mistap oli paljude vaatlejate reaktsioon uudisele kindlasti lühike ja õnnelik: «Tuli ära!». Mis sest, et vaidlused CRISRPi patendiõiguse üle veel käivad. Lisaks teaduslikule tähtsusele on Charpentier’ ja Doudna premeerimises tähelepanuväärne seegi, et varem pole ükski teadus-Nobel läinud jagamisele kahe naise vahel.