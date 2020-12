Kevadel saime teada, et meie x-tee tehnoloogia põhjal hakatakse üles ehitama Maailma Terviseorganisatsiooni turvalise infovahetuse süsteemi. Sügisel aga tuli avalikuks info, et Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Assotsiatsioon asub Eesti vedamisel ehitama ülemaailmset digiriigi standardit. Mõlema projekti taga on riigikantselei diginõunik Marten Kaevats. Arhitektiharidusega ja Uue Maailma Seltsi aktivistina tuntud Kaevats ütleb, et seegi on kogukonna ehitamine – seekord lihtsalt globaalselt.