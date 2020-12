Kui mõnele teadlasele heidetakse ette liigset elevandiluutorni kapseldumist, siis ei saa midagi sellist kindlasti öelda Tartu biotehnoloogia ettevõtte Icosageni asutaja ja juhi akadeemiku Mart Ustavi kohta. Icosagen tõusis sel aastal avalikkuse huvi alla teatega, et patenteeris USAs Eesti patsientide vereproovidest kogutud antikehadel põhineva ravimi. Võimsamagi kui see, millega Donald Trumpi raviti.

Kui Postimees Ustavit ja kolleege Icosagenis külastas, tunnistas firma arendusjuht Andres Männik, et töö viirusega algas juba enne, kui viirus Eestissegi jõudis, kuna Ustav «tabas turgu – nagu ikka». Seejuures ei piirdu Icosageni plaanid vaid ühe koroonaravimiga, vaid rahastuse leidmise korral panevad nad Tartus püsti terve ravimitööstuse, mille jaoks on olemas juba kõik plaanid laboriseadmete paiknemiseni välja.

Mõneski mõttes on tegu täpselt sellise teadusest välja kasvava miljoniäriga, millest teaduse visionäärid räägivad – kõrgtehnoloogiline, suure lisandväärtusega tootmine, kõrgepalgaliste töökohtade loomine jne. Teadlaskonnas tekitas aga üksjagu vastukaja ka Ustavi Eesti Ekspressile antud intervjuu, milles ta kritiseeris Eesti praegust teadust kui liialt kirjeldavat ja majanduskauget. Kuigi avalikkuses sel teemal räägitud ei ole, on Postimehega rääkinud allikad öelnud koguni, et väljaütlemised ajasid paljud teadlased «tagajalgadele».

Samas on teada, et nagu teaduses, nii kaasneb ka äris suurte ettevõtmistega läbikukkumise risk ning oma õppetunnid on kätte saanud ka akadeemik Ustav – aastatuhande alguses tegeles ta aktiivselt HI-viiruse vaktsiini väljatöötamisega. Aastaid kestnud ja miljoneid eurosid endasse neelanud arendustöö tulemus jäigi aga tulemata ning tänaseks on ka arendusest välja kasvanud Soome firma FIT Biotech pankrotis.