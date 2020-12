Vaevalt oli kuigi palju eestimaalasi kuulnud enne koroonakriisi Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professori Andres Meritsa nime. Alates veebruari algusest on tema nimi aga pea kord nädalas pealkirjadest läbi käinud. Pole vist ühtegi uudisteportaali või ajalehte, kus ei oleks Meritsaga intervjuud ilmunud. Sest Andres Merits on Eesti viroloogia lõpuboss, kes teab alati küsimustele vastuseid. Isegi rumalatele. Seejuures on tema vastused oma habemenoana terava huumoriga alati nauditavad.