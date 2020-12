Geenivaramu on Eesti üks ikoonilisemaid teadusasutusi ning Tõnu Esko on selle direktori Andres Metspalu kõrval aastaid teaduse asedirektorina n-ö esimest viiulit mänginud. Märtsis sai temast vaid 35-aastaselt inimesegenoomika juhtivteadur – tiitel, mis peaks pea võrdsustuma professoriga. Seda üllatavam oli teade, et kevadel asus Esko hoopis erasektoriga sidemeid looma – et luua süsteem, kus erasektor saaks panustada teadusesse ja ülikoolilgi oleks asjast kasu. Et tekiks nii-öelda win-win olukord.