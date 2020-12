Septembri keskel raputas teadusmaailma uudis, et Veenuse atmosfäärist olla leitud midagi, mis võib olla märk elust. Kuigi hiljem tuli välja, et maaväline elu veel kinnitust ei leidnud, oli fosfaani tuvastamine siiski põrutav uudis, kuna ainus seletus aine püsivusele on, et miski peab seda pidevalt juurde tekitama. Ainus realistlik seletus paistab olevat mingi eluvorm. Uuringut juhtinud Cardiffi ülikooli astronoomiaprofessor Jane Greavesile on see juba mitmes põrutav avastus. Neid võib temalt veelgi oodata.