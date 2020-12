Jalgpalluri Erling Braut Haalandi puhul võib kindel olla, et temast kuuleme veel ja veel. 20-aastase norralase areng on sammunud kui seitsme penikoorma saabastega ning ta ei suuda kuskil lõpetada väravate löömist.

Et Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo karjäär on lõpusirgel, vajab vutimaailm uut superkangelast. Haaland on valmis mantlit pärima.