Kunagine kergejõustikulootus ja juunioride maailmarekordimees Margus Hunt on spordiajakirjanduse üks meelisteemasid. Pahatihti pole 33-aastasest eestlasest suurt midagi kirjutada, aga kui on, taotakse kuuma rauda võimalikult palju. Nii nagu žurnalistidele kohane!

Ehkki NFL ei kuulu Põhja-Ameerika profiliigadest eestlaste hulgas kõige populaarsemate sekka, on sellel kindel jälgijaskond. Hundi vastu on NFList rohkem huvilisi, olgugi et erinevalt Ott Tänakust ei kajastata tema igat hingetõmmet.