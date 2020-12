Jah, ainsa tippsuusatajana jäi vahele Alaveri ja Andrus Veerpalu näpunäidete järgi treeninud Aleksei Poltaranin, kes on kasahh ja kellest on meil laias laastus kama kaks, kui juhtub midagi negatiivset. Muidugi, kui Poltaranin võitis, oli uhke vastu rinda taguda ja märkida, et tema edus mängivad suurt rolli eestlased. Kuigi Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Algo Kärp pole tipud, ei vähenda see spordifännil tunnet, et teda on solvatud.