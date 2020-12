Filmirežissöör, kelle iga film on juba enne linastumist sündmus.

Oma «Püha Tõnu kiusamisega» (2009) andis ta «raagus puu ja surnud koera lohistamisega» käepärase kaika, millega piiratuma filmimaitsega tegelased said kogu Eesti filmi materdama hakata. Kujutavas kunstis on sama suutnud vaid Jaan Toomik oma purkidega.

Õunpuu viimast filmi «Viimased» vaadates tunneb aga kõhevil publik, et režissöör tuleb talle veidi vastu, tegu on tema seni kõige vaatajasõbralikuma filmiga. No ja reklaamlause «põhjamaine vestern» aitab ka narratiivikera harutama hakata.