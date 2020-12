Jaagup Roomet vastutab selle eest, mida me tihti teatris ja kinos ei tajugi: ta on teinud enam kui 30 filmi ja kümmekonna lavastuse kunstnikutöö.

Ta ise ütlebki, et hea kunstnikutöö on natuke nagu hea filmiheliloojatöö: see peab toetama režissööri arusaama, mitte eraldi silma või kõrva hakkama. Intervjuud (30. oktoobri Postimees) ei tahtnud kunstnik ka eriti anda, sest soovis jääda tagaplaanile. Aga siis ei tohi ju saada ka rahvusvahelisi auhindu, kuid just seda Roomet sügisel tegi: võitis Soome rahvusliku filmiauhinna Jussi filmi «Maria paradiis» kunstnikutöö eest.