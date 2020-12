EMil saadud 181 punkti tähendab juba korralikku rahvusvahelist taset. Kümmekond aastat varem meie esiuisutaja tiitlit kandnud Jelena Glebova lagi jäi mitukümmend silma madalamale. Ent Levandi ja Kiibuse jaoks on see alles algus. Ehkki iga järgmist sammu on üha raskem astuda, seatakse järjest uusi sihte.