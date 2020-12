Rally Estonia direktor

Septembris said Eesti spordisõbrad nautida oma koduõuel autoralli MM-etappi.

See oli Rally Estonia peakorraldajate Urmo Aava, Tarmo Hõbe ja Silver Kütti kümneaastase töö oluline verstapost, aga mitte peamine eesmärk. Nende palgapäev saabus kuu aega hiljem, kui autoralli MM-sari avaldas 2021. aasta kalendri. Sinna kuulub ka Rally Estonia.

Aava ja co rõhutasid ralli eel korduvalt, et vaatavad suuremat pilti. Nad ei tahtnud, et koroonaviiruse poolt kätte mängitud suurvõistlus jääks viimaseks. Ent kuidas on ilma näomaskideta maailmas 1,3 miljoni elanikuga turul üldse võimalik konkureerida Euroopa suurriikidega?

Aava sõnul vaid siis, kui Rally Estonia teeb parima korraldusega maailmale silmad ette.

Jah, ka 2021. aasta möödub tõenäoliselt koroonapilve all ning see eeldus tõstis Rally Estonia aktsiaid MM-kalendrisse saamisel. Töötas ju Eesti meeskond kolme kuuga välja toimiva koroonaennetuse protokolli, mis sai rallijuhtidelt positiivset vastukaja. Kuid lisaks hakkajatele korraldajatele on meil veel kaks trumpi.