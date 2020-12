rallisõitja

Ralliäss hullutab lugejaid.

«Vabandan, aga jälle ralli? Kas tõesti on selle järele nii suur tellimus, et kõikide uudisportaalide kõige tähtsamad uudised on rehvivalikust ja teekattest? Võib-olla olen lihtsalt erand,» säutsus Reformierakonna esinaine Kaja Kallas Rootsi ralli esimesel võistluspäeval.

Pole kahtlustki, et eelmise aasta autoralli maailmameister Ott Tänak on Eesti populaarseim sportlane. Pika puuga. Enda tuules on ta rambivalgusesse tõstnud kogu rallimaailma tipu. Kaubaks läheb kõik, mis puudutab WRC-sarja. Aga mitte ainult. Loetavuse numbrid on suured ka kodustel rallivõistlustel.

Rallifänni pidupäevad on siiski MM-etapid. Postimehe veebiportaali esileht mattub siis otseblogi, -ülekannete ja sõitjate kommentaaride alla. Sama jutt kehtib ka konkureerivate väljaannete kohta. Käib võidujooks, kes saab esimesena üles Tänaku mõtted lõunapausilt. Kui mõnel kiiruskatsel peaks juhtuma midagi dramaatilist, on kümme minutit hiljem sellest eraldi uudisnupp esiküljel.