Lewis Hamilton jõudis tänavu Schumacheriga ühele pulgale, olles võitnud seitse maailmameistritiitlit. Seejuures kuus nendest on tulnud viimase seitsme hooaja jooksul. See näitab veelkord, et britt on tänastest konkurentidest selgelt üle ning pärast tänavust aastat kuulub tema nimele ka kogu sarja sõiduvõitude rekord.