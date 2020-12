Kui koroonakriis algas, tabas pea kõiki maailma aktsiaid häving, mis pühkis kevadel rikaste varadest miljardeid. Juba enne seda tundus, et F-tähe täht FAANGi aktsiates (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) hakkab kustuma: ei olnud siin tükk aega meeletut kasvu märgata ja pealegi pitsitasid Mark Zuckerbergi nii USA kui ka Euroopa võimud. Facebookile oodati suuri trahve ja päitsete pähe panemist. Kuid kriisiajal suutis Zuckerberg oma vara 20 miljardi dollari võrra kasvatada. Praegu liigub maailma rikkuselt neljas mees 100 miljardi dollarilise varanduse kursil. 16 aastat tagasi Facebooki loonud neljast tudengist on tänaseks kolm miljardärid.

Kuigi andmekaitsjad viibutavad õigusega Facebooki suunal vitsa – andmed, mida kasutajate kohta kogutakse ning, mis seal salata, teinekord ka lekivad, on massiivsed –, on Zuckerberg siiani suutnud paari trahvi maksmisega enda jaoks siiski halvema ära hoida. Samuti on püüdnud USA võimud Facebooki monopoolset seisundit murda, kuid seni tulutult – kui sul ikka on 2,5 miljardit kasutajat üle maailma, siis saab Jupiter endale lubada asju, mis härjal läbi ei läheks.