Natuke veel ja Eesti võib saada endale esimese ametliku miljardäri: Transferwise‘i loojad Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus tegid suvel USA suurfondiga magusa tehingu, mis mõlema vara tublisti paisutas. Käärmanni vara kasvas Äripäeva andmetel ligi 843 miljoni euroni. Kompanjon Hinrikuse vara aga 612 miljonini. Mehed lõid Transferwise‘i 2011. aastal ning firma tegeleb riigiüleste rahaülekannetega. Äriidee tuli sellest, et noortele asutajatele oli vastukarva, kui kallis, aeglane ja tüütu on riigiüleste maksete tegemine tavapankades. Praeguseks on firma väärtus kerkinud 5 miljardi dollarini.