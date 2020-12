Kuigi ta on viimastel aastatel panustanud suurelt Apple‘ile, mis on tema varandust ka paisutanud, on vanameistri leivanumbriks siiski n-ö alahinnatud ettevõtete kokkuostmine ehk ilusama sõnaga väärtusinvesteerimine. Ja kui kellelgi on tänavu kehvasti läinud, siis on need just nn väärtusinvesteerimise aktsiad, kinnitavad eksperdid.