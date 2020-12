USA miljardär Richard Branson on üks neist ärimeestest, kes on maksumaksja rahaga antud riigiabi eraettevõtetele igati pahaks pannud. Seepärast sattus ta tänavu ise rahva viha alla, kui tema kuulus lennufirma Virgin Atlantic koroonakriisis hammasrataste vahele jäi ning miljardär riigilt abi küsima läks.

Tänaseks [novembri algus] ei ole kumbki ettevõtmine jalgu alla saanud ning mõlemad ettevõtted toodavad järjest kahjumit. Virgin Galacticu viimase kvartali müügitulu oli rasvane 0. Ärimees sellepärast norutama pole jäänud ja Bransoni võime keset koroonakriisi raha hankida on siiski fenomenaalne: lisaks Atlanticu abipaketile kaasati Virgin Galacticu aktsiate müügiga augustikuus pea pool miljardit dollarit. Oktoobris teatas Branson, et tahab koguda investoritelt vähemalt 200 miljonit dollarit oma kosmosesatelliidiäri Virgin Orbiti jaoks. Juba käivad jutud, et Branson hakkab ehitama hyperloop'i testkeskust, mis tõestab, et tänapäeval pole ettevõtlusega tegelemiseks kasum oluline: kui kliendid ei maksa, tuleb otsida investorid, kes tegevusele peale maksaksid.