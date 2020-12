Kumu näitusel «Egiptuse hiilgus. Niiluse oru kunst» saab kuni märtsini muu hulgas näha ka jumalanna Sekhmeti kuju. Nii elustus ülipopulaarseks osutunud näitusega iidne traditsioon: erinevatest jumalatest ja jumalannadest said taas persoonid, kellele inimesed oma ressursse – antud juhul siis aega ja tähelepanu – ohverdavad.

Tänapäevases keeles võiks neid nimetada ka klikistaarideks. On selge, et näitus äratas Vana-Egiptuse müüdid paljude jaoks taas ellu – seda näitasid ka kunstimuuseumi pikad järjekorrad. Jumalad on rahul.