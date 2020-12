helilooja

Tõi juba kolmanda täispika ooperi lavale.

Kõigest loetud päevad pärast seda, kui Rahvusooper Estonia kuulutas oma algupäraste uute ooperite konkursi vormiliselt lõppenuks ja sisuliselt läbikukkunuks, hoolimata asjaolust, et sellele laekus koguni 16 ideekavandit 13 heliloojalt, esietendus Saksamaal Regensburgi teatris Jüri Reinvere kolmas täispikk ooper «Minona». See on lugu Beethoveni väidetavast tütrest Minonast, kes elas pikka aega Tallinnas. Antud teosega alustas Regensburgi teater oma Beethoveni 250. sünniaastapäevale pühendatud üritusi.

48-aastane Reinvere on esimene eesti helilooja pärast Eino Tambergi, kes jõudnud kolme täispika ooperini. Eestlased võivad ühtaegu nii uhkuse kui kurbusega tõdeda, et kõik Reinvere muusikadraamad on esietendunud välismaal: «Puhastus» tuli 2012. aastal välja Soome Rahvusooperis ning «Peer Gynt» 2014. aastal Norra Rahvusooperis. Eestis pole neist kolmest seni ühtegi ette kantud.