On peaaegu kindel, et Bezosest saab esimene inimene, kelle vara väärtus ületab 200 miljardi dollari piiri, vaatamata sellele, et 2019. aasta alguses toimus abielulahutus, mille käigus pidi ta suure osa oma Amazoni aktsiatest eksabikaasale loovutama. MacKenzie, kelle perenimi on nüüd Scott, on jõukuselt teine naine maailmas ning miljardäride edetabelis oli ta novembri alguses 13. kohal.