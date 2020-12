Uku on silmapaistev noor talent mitte üksnes lahtise pea ning töökuse poolest. Tal on taskus kolm suurt trumpi, mis tänases maailmas on defitsiidiks saanud. Esimene on oskus hoida fookust ning eristada olulist ebaolulisest. «Meil on infot ja võimalusi rohkem kui eales varem. Ja tulemus on see, et inimene hajub. Hajusus eri tegevuste vahel takistab edu saavutamast,» teab noor teadushuviline. Kuid sama haruldane on maailmas, kus näib valitsevat mugavusekultus, ka oskus olla enda vastu nõudlik. «Hästi tähtis asi on enesekontroll, enda juhtimise võime. Distsipliin – kui ei ole viitsimist ega tahtmist liigutada, teed ikkagi asjad ära.»