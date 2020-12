Kogenud nakkushaiguste arst ise on kogu aeg rahulikult selgitanud, et karjaimmuunsus polnud kunagi Rootsi tervishoiuvõimude eesmärk, et suremus riigis on olnud liiga suur, aga see pole tingimata strateegia viga, ning igal pool peavad võimud lähenema asjale oma oludele kohaselt, sest see, mis toimib Rootsis, ei saakski toimida näiteks Prantsusmaal ja vastupidi.