Väikese Saksa biotehnoloogiafirma BiOnTech asutajad on türgi päritolu saksa abielupaar Uğur Şahin ja Özlem Türec. Koroonavaktsiini kandidaat, mida nad koos farmaatsiahiid Pfizeriga arendanud on, oli esimene, mille tulemused kliiniliste katsete kolmandas faasis selgusid. Tulemus on muljet avaldav, räägitakse üle 90-protsendilisest efektiivsusest. Vaktsiini arendamine algas jaanuaris ja juba septembris ostis firma kokku tootmisüksusi ja sõlmis partnerlepinguid maailma suurimate tootjatega.

Aasta nägude nimekirjas võiks abielupaar paigutuda mitmesse kategooriasse. Nad on juhid ja liidrid, kuna on võtnud juhtrolli maailmas praegu ühe tähtsama küsimuse lahendamisel. Nad on visionäärid, kuna nende loodav vaktsiin põhineb uudsel info-RNA tehnoloogial, mille abil ei ole seni veel ühtegi vaktsiini valmis saadud.

Nad on trendiloojad, kuna analüütikute hinnangul võib nende töö just seetõttu viia uutmoodi vaktsiinide tootmiseni. Tehnoloogia eeliseks ongi kiire arendustöö. Nad on sangarid, kuna võtsid härjal sarvist ja asusid maailma päästvat vaktsiini looma, ilma et oleksid varem ühtegi vaktsiini turule toonud, ning tõestasid seejuures, et viiruse ogavalk, mida kõik vaktsiinikandidaadid sihivad, on õige sihtmärk. Kuid lõpuks on nad ikkagi tulevikulootused, kuna nende töö on reaalselt lootus meie kõigi tulevikuks.