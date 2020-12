«Meeldiv üllatus, just mõtlesime, et pea aasta on möödas ajast, mil Viinis proove tegime. Kui saabus teade, et oleme pälvinud preemia, oli see justkui ilus lõppakord pikale ja intensiivsele protsessile,» vastab kunstnik ja lavastaja Ene-Liis Semper küsimusele, mida tähendab temale ja Tiit Ojasoole Austria teatripreemiate laureaadiks valimine.