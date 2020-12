Jakobsoni habemega metsa eest kõneleja Rainer Kuuba (49) relv metsasõjas on vanade metsameeste tarkus, et puu kasvab nii, nagu kasvab, ükski Exceli tabel teda selles ei mõjuta.

Tänu metsandusharidusele ja omaaegsele töötamisele riigikontrollis oskab Kuuba metsastatistika puntrast välja tõmmata just need arvud, mis näitavad ära, kui palju Eestis metsa võib raiuda, et seda jätkuks ka tulevastele põlvedele. Ta seletab niikaua, kuni tõde kohale jõuab. See annab omakorda võtme metsasõjas rahu sõlmimiseks.