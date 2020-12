Tesla ja SpaceXi juht ja suuromanik

Ärigeenius ei väsi üllatamast.

Elon Muski juhitava elektriautode tootja Tesla aktsia on kerkinud taevastesse kõrgustesse. Ettevõtjatest on kahtlematult lõppeva aasta üheks suurimaks võitjaks elektriautode tootja Tesla juht ja suuromanik Elon Musk. Tesla aktsia hind on aasta algusest kerkinud pea viis korda ning Muski enda vara väärtus kolm ja pool korda.

Muskile kuulub 21 protsenti Tesla aktsiatest, aga tänu väga heldele kompensatsioonipaketile, mis sõltub ettevõtte turuväärtusest, on tema osaluse juba kasvanud ning kui aktsia hind kerkib edasi, kasvab see veelgi.

Investorid on aga ahned Tesla aktsiaid krabama. Ehkki autotootja oli esimest korda oma ajaloos juba viiendat kvartalit kasumlik, on siiski tegemist vähemalt kahekordse mulliga. Üks mull on Tesla ise, mis küll müüb pisikese murdosa maailma autotoodangust, aga on turuväärtuselt tõusnud maailma suurimaks.

Teisalt on hoogu võtmas nn roheline mull. Kuna nii Euroopa kui ka USA majanduse keskmesse on tõusnud keskkonnateemad, ostab suur hulk investoreid valimatult kõike, millele on roheline silt külge kleebitud.

Ei saa jätta märkimata ka Elon Muski teist ettevõtet, kosmosekompaniid SpaceX, mis saatis 30. mail esimese erakompaniina kosmoseorbiidile kaks inimest – NASA astronaudid Doug Hurley ja Bob Behnkeni.