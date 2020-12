USA president

Jäi koroonale ja Joe Bidenile alla.

Alati, kui Donald Trumpi puhul tundub, et ettearvamatuse latt on juba nii kõrgele seatud, et seda ületada ei ole enam võimalik, tõmbab Ameerika Ühendriikide president varrukast järgmise kaardi.

Trumpi ametiajale tagasi vaadates tundub uskumatu, kui palju segadust ja skandaale on võimalik nelja aasta sisse mahutada. Seda enam, et 2015. aastal kandideerimisest teatades pidasid paljud vabariiklased Trumpi pelgalt naljanumbriks.

Nüüd tundub Trumpi haare Vabariikliku Partei üle vankumatu ja kõik need, kes Trumpi naeruvääristasid (ja neid ei olnud vähe), seisavad presidendi ees vankumatu inimkilbina. Steve Bannoni ja teiste paremäärmuslike ideoloogide vaimusünnitis tuli, nägi ja võitis. Trump võis ju valimised kaotada, kuid trumpism ei kao ilmselt kuhugi.

See toob meid järgmise probleemi juurde – kui kaugele lubab Ameerika ühiskond Trumpi-sugustel minna? Kui palju tõendeid on vaja varjamatust nepotismist, maksudega sahkerdamisest, autoritaarsete juhtidega küljesoojendamisest ja justiitssüsteemi kasutamisest enda käepikendusena, et ameeriklased ütleksid – aitab?

Sest tuletagem meelde – Trump kaotas 2020. aasta valimised vaid mõne miljoni häälega, mis tähendab, et pool USA valijaskonnast kas pooldab Trumpi ksenofoobset ja autoritaarset käitumist või siis on valmis selle osas vähemalt silma kinni pigistama muude lubatavate hüvede lootuses.

Pool ameeriklastest valis Trumpi, hoolimata sellest, et tema juhtimise all on koroonaviirusesse surnud üle 250 000 inimese. Pool ameeriklastest valis Trumpi, hoolimata sellest, et ta ei ole soostunud avaldama oma maksuandmeid, hukka mõistma paremäärmuslaste tegevust või kinnitama USA demokraatia alustala – valimiste –legitiimsust.

Osava meediamanipulatsiooni ja orwelliku uuskeele kasutamisega on Trumpi ümber loodud keskkond, kus president on sisuliselt haavamatu. Alati leidub mõni allikas, mis presidendi õigsust kinnitab. Seda käsiraamatut kasutavad meeledi ka teiste riikide populistid.